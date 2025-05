Trump "stende" Bruce Springsteen con una pallina da golf

Donald Trump contro Bruce Springsteen. E non è una novità se non che questa volta il presidente Usa ha utilizzato un videomontaggio, postato sui social. Nel video si vede il tycoon colpire una pallina con un perfetto swing da golf e nell'immagine successiva si vede la pallina colpire il Boss, che cade mentre sale sul palco. Virtualmente dunque è come se Trump avesse colpito il rocker, che recentemente ha criticato la sua amministrazione. La risposta di Donald non si è fatta attendere e ha definito il musicista "invadente, idiota, odioso, una prugna secca che ha sostenuto il truffaldino Joe Biden". Per la cronaca il video in cui si vede Springsteen cadere risale a un concerto del 2023.