Trump solleva Waltz dall'incarico alla sicurezza e lo dirotta alle Nazioni Unite

Tocca a Mike Waltz e al suo vice, Alex Wong, pagare il conto, salato, dello scandalo chatgate. Il consigliere per la sicurezza nazionale è stato rimosso dal suo incarico per aver condiviso, a metà marzo, informazioni riservate e dettagliate in merito all’imminente attacco ai ribelli sciiti houti su una chat del social Signal in cui era inserito anche il direttore della rivista The Atlantic, Jeffrey Goldberg, che poco dopo pubblicò tutto.