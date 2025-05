Trump si sfila dalla crisi ucraina: "È una guerra tra europei"

È il fronte il più autorevole termometro della guerra, consegnando una circostanza del tutto insolita. Proprio mentre a Sumi, a un passo dal confine russo, i missili di Mosca uccidevano sei soldati ucraini, in contemporanea, a una manciata di chilometri, nel Kursk prima occupato poi in parte riconquistato, giungeva in visita Vladimir Putin in persona.