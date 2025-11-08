Trump si appisola nello Studio Ovale durante una conferenza stampa

Democratici e oppositori si scatenano
Dopo aver preso in giro per anni il suo predecessore Joe Biden affibbiandogli il soprannome di "Sleepy" ("Addormentato"), anche Donald Trump è stato pizzicato durante un pisolino non previsto nello Studio Ovale. E, naturalmente, democratici e oppositori si sono scatenati.
Il video, diventato virale sui social, mostra il presidente americano che si accascia sulla poltrona durante una conferenza stampa con i manager delle più grandi case farmaceutiche americane per annunciare la riduzione dei prezzi dei farmaci dimagranti. Il presidente americano non solo chiude gli occhi mentre parla l'amministratore per i servizi Medicare e Medicaid, Mehmet Oz, ma anche mentre interviene Robert F. Kennedy Jr., segretario alla Salute.