Trump scarica Zelensky: "Dittatore e comico mediocre"

Trump scarica Zelensky. "Un dittatore mai eletto e un comico mediocre" che è riuscito ad ottenere centinaia di miliardi dagli Stati Uniti "per una guerra che non avrebbe mai vinto. Si rifiuta di indire elezioni, è molto basso nei sondaggi ucraini ed è stato bravo solo suonare Biden come un violino. L'Europa ha fallito", attacca il tycoon dopo che il presidente ucraino, il giorno dopo il vertice Usa-Russia a Riad, lo ha criticato. Mentre Putin afferma che i colloqui di Riad "sono andati bene" e "l'isteria di Kiev è fuori luogo".