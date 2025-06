Piccolo incidente durante la visita di Donald Trump e Marco Rubio mentre si imbarcavano sull’Air Force One dalla città di Morristown, in New Jersey. Dopo essersi fermati alcuni minuti a parlare con i giornalisti, il presidente americano e il Segretario di Stato salgono la scaletta dell’aereo presidenziale e tutti e due, a distanza di pochi momenti, inciampano sui gradini.