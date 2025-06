Trump rompe con Musk: "Non gli parlerò per un po'"

Donald Trump ha dichiarato di non voler più parlare con Elon Musk dopo le recenti tensioni, smentendo voci di un possibile riavvicinamento. Il patron di Tesla aveva accusato Trump di legami con Epstein e chiesto il suo impeachment. Il presidente, secondo fonti vicine, sarebbe pronto a liberarsi della sua Tesla rossa. Mentre alcuni alleati come J.D. Vance lo difendono apertamente, altri cercano di minimizzare. Intanto, i social si riempiono di meme e Anonymous ironizza sulla rottura con un fotomontaggio alla Stalin. Musk resta però un attore chiave: i suoi contratti con la Difesa e il potere del suo social X restano centrali per l’influenza politica.