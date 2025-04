Trump ricorda Papa Francesco accanto al coniglio pasquale

Ha sollevato non poche critiche la scelta di Donald Trump di aver dedicato un pensiero a Papa Francesco e di aver annunciato di aver ordinato le bandiere americane a mezz'asta per la morte del Pontefice parlando dal balcone della Casa Bianca con accanto, oltre a Melania, una persona travestita da coniglio (l'Easter Bunny) che salutava per la tradizionale caccia alle uova dei bambini nel giardino della presidenza.