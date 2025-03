Trump-Putin, come è andato il colloquio

Russia e Ucraina si asterranno dal colpire le infrastrutture energetiche per un periodo di trenta giorni: il comunicato ufficiale della Casa Bianca diffuso al termine del colloquio fra Donald Trump e Vladimir Putin dà per certo il raggiungimento di un accordo in tal senso - di fatto, l'unico risultato pratico della discussione. Il comunicato del Cremlino, pur confermando l'intesa, elenca una serie di condizioni poste da Mosca per ulteriori progressi.