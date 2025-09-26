Trump punta il dito verso Melania, lei scuote la testa: la presunta lite in elicottero

Il caso ricorda il presunto schiaffo di Brigitte Macron al presidente francese sul volo appena arrivato ad Hanoi. La telecamera aveva immortalato la première dame che stampava la mano destra sulla guancia del marito. Il video era diventato virale sui social in poche ore e ha dato adito alle interpretazioni più ardite. I due avevano poi minimizzato dicendo che stavano solo scherzando.