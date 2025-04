Trump presenta la "gold card", pass accelerato per la cittadinanza

È dorata, lucente, con l'effige del volto di Donald Trump in rilievo accanto alla Statua della Libertà. È la nuova gold card: un pass accelerato verso la cittadinanza americana, riservato ai super ricchi. Nelle intenzioni del presidente americano, inonderà gli Stati Uniti di grandi imprenditori e contribuirà a ridurre il debito pubblico. Presentata sull'aereo che riportava il tycoon a Mar-a-Lago, costa 5 milioni di dollari. È diversa dalla Green Card: per ottenerla non servono legami familiari o offerte di lavoro. Basta pagare, e si ottiene subito la residenza permanente.