Trump premiato con il "Fifa Peace Prize"

È andato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo "Fifa Peace Prize", che annualmente premierà coloro che hanno promosso "azioni eccezionali e straordinarie per la pace e così facendo hanno unito le persone in tutto il mondo". "Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita - le parole di Trump -. Il mondo è un posto più sicuro adesso", ha aggiunto dopo aver elencato i successi della sua diplomazia.