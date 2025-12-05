Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
guarda il video

Trump premiato con il "Fifa Peace Prize"

È andato al presidente degli Stati Uniti il riconoscimento che annualmente è dedicato a coloro che hanno promosso "azioni eccezionali e straordinarie per la pace e così facendo hanno unito le persone in tutto il mondo"

05 Dic 2025 - 19:44
00:56 

È andato al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo "Fifa Peace Prize", che annualmente premierà coloro che hanno promosso "azioni eccezionali e straordinarie per la pace e così facendo hanno unito le persone in tutto il mondo". "Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita - le parole di Trump -. Il mondo è un posto più sicuro adesso", ha aggiunto dopo aver elencato i successi della sua diplomazia.

video evidenza