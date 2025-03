Trump posta video shock dei "mostri" venezuelani deportati

Donald Trump ha postato su Truth un video shock pubblicato dal governo del Salvador che mostra la deportazione di oltre 200 presunti presunti membri della gang venezuelana Tren de Aragua dagli Usa al Salvador. Nella clip si vedono quelli che il presidente americano chiama "mostri" con le mani e le caviglie incatenate, spinti fuori da un aereo e fatti salire su bus da agenti in tenuta antisommossa. Il filmato mostra anche il trasporto degli uomini in prigione in un grande convoglio di bus sorvegliato da polizia e militari.