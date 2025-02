Trump pacificatore tra Russia e Ucraina: l'Europa esclusa protesta

"Non può esserci nessuna pace duratura in Ucraina senza il coinvolgimento di Kiev e dell'Europa", fanno sapere in una dichiarazione congiunta sette Paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito, dopo l'incontro dei ministri degli esteri del Vecchio Continente a Parigi. Il summit è avvenuto dopo la lunga telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, che sembrano voler ridisegnare il futuro dell'Ucraina e della sicurezza europea mettendo in disparte gli altri giocatori di questa partita: Kiev e l'Ue. "Dobbiamo sederci a quel tavolo, perché non può esserci un accordo possibile senza di noi", ha detto l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas, parole rimarcate anche dal ministro degli Esteri francese Jean Noel Barrot e dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, che respinge una pace imposta all'Ucraina.