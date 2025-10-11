Il clima si fa sempre più pesante tra Stati Uniti e Cina, accusata da Washington di atti ostili sui nuovi limiti all'export di prodotti contenenti terre rare, giustificati con motivi di sicurezza nazionale perché il materiale è strategico. La stretta di Pechino segna un passo indietro negli accordi stabiliti tra le due super potenze solo una settimana fa. Il presidente Trump minaccia dazi massicci per i prodotti importati dalla Cina con tariffe che potrebbero volare al 100%, dal primo novembre.