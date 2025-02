Trump mette sua foto segnaletica nel corridoio dello Studio Ovale

Donald Trump ha appeso nel corridoio che porta allo Studio Ovale la prima pagina del New York Post con la sua foto segnaletica scattata dopo l'arresto del 2023 in Georgia. Il 'mug shot' fu scattato nell'agosto 2023 nel carcere della Fulton County dopo che Trump si era consegnato per rispondere ad accuse di un gran giurì di associazione a delinquere e cospirazione tese al rovesciamento delle elezioni del 2020. L'allora candidato fu poi rilasciato dietro il pagamento di una cauzione da 200mila dollari.