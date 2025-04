Trump lancia il nuovo scudo spaziale per gli Usa

Il presidente Donald Trump ha dato il via al progetto "Golden Dome", un ambizioso scudo spaziale per difendere gli Stati Uniti dalle minacce emergenti. Ispirato al sistema di difesa missilistica israeliano Iron Dome, il progetto prevede una rete di satelliti in orbita equipaggiati con sensori e intercettori spaziali, in grado di rilevare e distruggere missili balistici, droni e altre minacce. Supportato da intelligenza artificiale, il sistema permetterà una difesa multilivello che si estende su tutto lo spazio aereo statunitense.