Trump: "L'Ucraina potrebbe ancora vincere"

Fra passi avanti e indietro, rimane sullo sfondo l'ipotesi di un incontro Putin-Trump a Budapest. Per favorire il faccia a faccia, la Bulgaria ha aperto un corridoio aereo ai russi. Tra l'altro, non è chiaro se a quel tavolo ipotetico ci dovrà essere anche il presidente ucraino Zelensky e rappresentanti dell'Europa. L'Ue è contraria a nuovi confini e perciò viene accusata dal Cremlino di ostacolo alla trattativa.