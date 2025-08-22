Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
le mosse del presidente Usa

Trump: "L'incontro Putin-Zelensky? Preferirei non esserci"

E' di nuovo stallo nei negoziati tra Russia e Ucraina

di Luca Pesante
22 Ago 2025 - 18:44
01:34 

Ci pensa il ministro degli Esteri russo Lavrov a posare una pietra tombale sul proposito di un bilaterale tra Putin e Zelensky, a cui si sarebbe dovuto aggiungere Trump, il quale, dopo i grandi proclami formulati dopo il summit di Anchorage, liquida con sarcasmo una sua partecipazione al vertice: "Preferirei non esserci. E' come unire olio e aceto". "L'evento non è in programma", dice il numero due del Cremlino, che poi precisa: "Kiev ha rifiutato tutte le nostre proposte; senza un'agenda chiara è impossibile organizzare l'incontro".

crisi ucraina
trump
putin

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri