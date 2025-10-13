Trump in viaggio verso il Medioriente: "Avete capito che la guerra è finita?"

"E' un onore essere coinvolto" in un momento come questo: "è un evento speciale", ha detto Donald Trump prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto in Israele e in Egitto. "Tutti applaudono contemporaneamente, cosa mai accaduta prima. Di solito è una parte o l'altra. Tutti sono stupiti. È un onore essere coinvolto", ha messo in evidenza il presidente. A bordo dell'Air Force il tycoon ha continuato a rispondere alle domande dei giornalisti. E a loro si è rivolto così: "Avete capito che la guerra a Gaza è finita?".