Trump fa togliere il ritratto di Biden dalla Walk of Fame alla Casa Bianca

La Casa Bianca ha inaugurato la Walk of Fame presidenziale all'esterno dell'ala ovest, sostituendo il ritratto dell'ex presidente Joe Biden con la sua firma realizzata con un'autopenna, un dispositivo utilizzato dal Commander in chief per firmare ordini importanti, come la grazia. Lo riporta Fox. Un video pubblicato su X dalla Casa Bianca mostra i ritratti dei presidenti precedenti. Quando la panoramica si sposta su Biden, viene mostrato una fotografia con l'immagine di una penna automatica che mette firma di Biden. Trump si è scagliato più volte contro l'uso dell'autopenna da parte di Biden, sostenendo che l'ex presidente non sapesse quali documenti stesse firmando.