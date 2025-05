Trump e Putin, lunga telefonata ma nessuna svolta

Trump e Putin si sono sentiti per oltre due ore in una telefonata definita “positiva” da entrambi, ma senza risultati concreti. Trump spinge per avviare trattative e apre a scambi commerciali con Mosca, pur dichiarando che la guerra è una questione europea. Putin si dice pronto a un memorandum per un futuro trattato, mentre Zelensky ribadisce che Kiev non cederà territori. L’Europa resta delusa e si prepara a discutere nuove sanzioni, preoccupata anche dalle mosse russe al confine con la Finlandia.