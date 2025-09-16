Trump diffonde il video dell'attacco a una nave di narcos venezuelani: tre morti

Tensione tra Stati Uniti e Venezuela dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth, condividendo anche il video, che su suo ordine "le Forze armate statunitensi hanno condotto un secondo attacco contro cartelli della droga e narcoterroristi" che ha definito "estremamente violenti". "L'operazione ha avuto luogo mentre gli individui si trovavano in acque internazionali trasportando narcotici illegali diretti verso gli Stati Uniti" ha scritto Trump, mostrando il momento in cui una nave venezuelana viene colpita al largo dei Caraibi. Il presidente ha parlato di 3 persone uccise; nel primo attacco, il 3 settembre scorso, Trump aveva detto che 11 persone erano state uccise su un'altra imbarcazione presumibilmente usata da trafficanti, sollevando preoccupazioni sul fatto che Washington avesse violato il diritto internazionale. Dura la reazione del Venezuela. Le comunicazioni tra Caracas e Washington sono "interrotte" a causa delle minacce del governo statunitense, ha dichiarato il presidente Nicolas Maduro durante una conferenza stampa.