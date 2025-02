Trump dichiara guerra alle cannucce di carta

Trump sta annullando tutte le politiche green di Biden. "Firmerò un ordine esecutivo che porrà fine alla ridicola spinta di Biden per le cannucce di carta, che non funzionano. Tornare alla plastica!", ha scritto il presidente americano Donald Trump sulla sua piattaforma di social media Truth SociaL, pochi minuti prima di incontrare il premier giapponese in visita a Washington. Questo ordine è solo l'ultimo di una serie di decisioni esecutive volte a invertire le politiche di protezione ambientale e di energia pulita dell'amministrazione Biden.