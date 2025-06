intanto la diplomazia si muove Trump:"Deciderò se intervenire nel conflitto tra Israele e Iran entro due settimane"

Una finestra temporale - quella del presidente - per permettere alla via diplomatica di sottrarlo da un intervento militare che rischia di spaccare la sua base politica e infrangere la promessa di non lasciarsi impantanare in un'altra guerra in Medio Oriente