Trump: "Con Putin fatto grandi progressi ma manca un punto importante"

Oggi sono stati fatti "grandi progressi", ma "ancora non ci siamo". Lo ha detto Donald Trump al termine del vertice con Vladimir Putin.

16 Ago 2025 - 02:27
01:17 
trump putin
