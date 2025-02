Trump "caccia" i palestinesi da Gaza: non hanno nessun diritto di tornare

"Acquisteremo e possederemo Gaza, vigileremo che Hamas non torni al potere, sfolleremo gli abitanti, renderemo la Striscia un luogo meraviglioso e chiunque potrà andarci a vivere". Questa volta dalla scrivania ad alta quota dell'Air Force One Donald Trump torna a scandire davanti ai giornalisti quei propositi e quegli obiettivi che da giorni scuotono la diplomazia mondiale. Alla domanda sul diritto per i palestinesi a tornare risponde un categorico "No, avranno alloggi migliori". Di fronte al muro di critiche già espresso da istituzioni e governi mondiali in ogni continente, in Israele il piano Trump raccoglie applausi ed entusiasmi.