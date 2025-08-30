Trump brevetta l'"architettura Maga"

Washington D.C. come le antiche Roma e Atene. Architettura classica e tradizionale in stile greco-romano, per ispirare lo spirito umano, migliorare gli spazi pubblici, e nobilitare gli stati uniti. Donald Trump, presidente e già magnate immobiliare, ridisegna lo skyline della capitale americana: d'ora in poi l'architettura dovrà essere in stile neo-classico, il preferito del tycoon per uffici federali, agenzie, tribunali e palazzi governativi; non solo quelli in costruzione ma anche in fase di ristrutturazione.