Mondo
per una Washington neoclassica

Trump brevetta l'"architettura Maga"

Il presidente ha deciso: lo stile dei palazzi governativi dovrà essere ispirato a quelle delle antiche Atene e Roma

di Isabella Josca
30 Ago 2025 - 19:30
01:32 

Washington D.C. come le antiche Roma e Atene. Architettura classica e tradizionale in stile greco-romano, per ispirare lo spirito umano, migliorare gli spazi pubblici, e nobilitare gli stati uniti. Donald Trump, presidente e già magnate immobiliare, ridisegna lo skyline della capitale americana: d'ora in poi l'architettura dovrà essere in stile neo-classico, il preferito del tycoon per uffici federali, agenzie, tribunali e palazzi governativi; non solo quelli in costruzione ma anche in fase di ristrutturazione. 

trump
washington
stati uniti
architettura

