Mondo
Ambientalisti contro il provvedimento

Trump blocca cinque parchi eolici offshore sulla costa atlantica

L'amministrazione americana sospende i contratti per impianti in costruzione invocando rischi per la sicurezza nazionale

23 Dic 2025 - 08:20
01:30 

L'amministrazione Trump ha sospeso il 22 dicembre i contratti per cinque grandi progetti eolici offshore in costruzione lungo la costa orientale degli Stati Uniti, citando presunte minacce alla sicurezza nazionale individuate dal Pentagono. Il provvedimento, in vigore da subito, rappresenta l'ultimo tentativo di ostacolare l'energia eolica nella più ampia campagna contro le fonti rinnovabili. La decisione arriva appena due settimane dopo che un giudice federale aveva dichiarato illegittimo l'ordine esecutivo presidenziale che bloccava i progetti eolici.

La sospensione riguarda Vineyard Wind in Massachusetts, Revolution Wind tra Rhode Island e Connecticut, Coastal Virginia Offshore Wind e due impianti a New York: Sunrise Wind ed Empire Wind. Il Segretario agli Interni Doug Burgum ha giustificato la misura affermando che serve tempo per "valutare i modi per mitigare i rischi di sicurezza" posti dai progetti, senza però specificare quali siano tali rischi né indicare una data di conclusione della pausa. Secondo il Dipartimento degli Interni, le pale eoliche e le torri altamente riflettenti creerebbero interferenze radar che potrebbero oscurare obiettivi reali e generare falsi allarmi.
 

