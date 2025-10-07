Trump autorizza i Tomahawk a Kiev: "Non voglio escalation". Mosca: "Rischi molto alti"

Washington invierà missili Tomahawk a lunga gittata alle forze militari ucraine, ma non senza aver prima ricevuto garanzie circa il loro impiego. "Ho preso una decisione", ha detto lo stesso presidente Trump, precisando di non volere e di non aspettarsi un'escalation. La mossa del capo della Casa Bianca congela la ricerca di una via diplomatica per la fine del conflitto, anche alla luce delle crescenti tensioni tra Mosca e il vecchio continente. "Il mondo si trova nello stato più precario e pericoloso degli ultimi decenni", dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Parole che si specchiano in quelle del vice ministro degli Esteri di Mosca, Alexander Grushko, secondo cui "Europa e Nato sono sulla via dell'escalation" contro la Russia e i rischi di uno scontro "sono molto alti". Nel fronte occidentale fanno puntualmente rumore i distinguo degli stati guidati da leader vicini al Cremlino. Così Viktor Orbán, presidente ungherese, secondo cui il suo paese "non ha alcun obbligo morale di sostenere l'adesione dell'Ucraina all'Unione".