Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
a bordo dell'Air Force One

Trump atterra a Londra, al via la visita di Stato bis in Gb

Domani il cerimoniale prevede la ricezione solenne al Castello di Windsor da parte di re Carlo III che oggi il presidente americano ha elogiato come "un mio amico" e "un gentleman elegante"

16 Set 2025 - 22:58
01:29 

Donald Trump è atterrato a Londra a bordo dell'Air Force One, con la first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun leader nella storia britannica moderna. Ad accoglierlo, diplomatici, autorità e dignitari di corte. Domani il cerimoniale prevede la ricezione solenne al Castello di Windsor da parte di re Carlo III (che il presidente americano ha elogiato come "un mio amico" e "un gentleman elegante"). Ma sono attese pure proteste a distanza contro di lui a Londra. Giovedì, il vertice politico col premier Keir Starmer.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri