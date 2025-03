Trump annuncia dazi sulle auto europee fino al 25%

Donald Trump ha annunciato che dal 2 aprile entreranno in vigore dazi del 25% sulle auto non prodotte negli Stati Uniti, una mossa volta a stimolare l'industria manifatturiera americana e ridurre il debito pubblico. Tuttavia, questa decisione rischia di innescare una spirale recessiva, danneggiando anche l'economia interna. L'annuncio arriva dopo la visita del commissario europeo Maros Sefcovic a Washington, che ha avvertito del possibile impatto su prodotti UE. Ursula von der Leyen ha espresso rammarico, ma continua a cercare soluzioni politiche. Anche il Giappone ha risposto, preannunciando contromisure. Le borse globali, tra cui quelle americane, hanno registrato forti cali, in attesa delle reazioni internazionali.