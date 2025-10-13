Logo Tgcom24
il messaggio

Trump alla Knesset: "Oggi è un grande giorno, questo è un nuovo inizio"

La frase del presidente Usa sul libro degli ospiti del Parlamento israeliano

13 Ott 2025 - 10:32
01:33 

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato alla Knesset, dove ha salutato brevemente il presidente della Knesset Amir Ohana prima di sedersi per firmare il libro degli ospiti del Parlamento israeliano. "Questo è un grande onore per me. Un giorno grande e meraviglioso, un nuovo inizio", ha scritto con un pennarello nero, affiancato dal premier israeliano, Benjamin Netanyahu, dalla moglie, da Ohana e dalla sua compagna. Trump si è poi diretto alla seduta plenaria per rivolgersi alla Knesset.

israele guerra hamas
video evidenza