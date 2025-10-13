Logo Tgcom24
A SORPRESA

Trump alla Knesset chiede la grazia per Netanyahu

Il presidente americano ha invitato l'omologo israeliano Herzog"a concedere la grazia al primo ministro

13 Ott 2025 - 15:27
Nel corso del suo intervento alla Knesset, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sorpreso i presenti invitando il presidente israeliano, Isaac Herzog, a concedere la grazia al primo ministro Benjamin Netanyahu, attualmente sotto processo per tre capi d'accusa di corruzione. "Ho un'idea, signor presidente: perché non gli concede la grazia?", ha chiesto Trump dal podio della Knesset rivolgendosi direttamente a Herzog, e facendo ironicamente riferimento ai presunti regali illeciti al centro di uno dei procedimenti: "Sigari e champagne, chi se ne importa?". Il presidente Usa si era già espresso in passato a favore di Netanyahu, ma mai in maniera così esplicita. Trump ha inoltre elogiato la leadership del premier israeliano "durante gli ultimi due anni di guerra", definendolo "molto popolare perché sa come vincere".

