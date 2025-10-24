Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Alla Casa Bianca

Trump alla giornalista francese: "Bellissimo accento ma non capisco cosa dici"

Il presidente Usa interrogato su Israele che vuole annettere la Cisgiordania

24 Ott 2025 - 14:25
00:58 

Durante una lunga conferenza stampa alla Casa Bianca, Donald Trump ha ricevuto una domanda sul voto della Knesset, in Israele per annettere la Cisgiordania. Una reporter francese gli ha chiesto se questo sia visto come una sfida ai suoi sforzi per la pace in Medioriente. Il presidente Usa ha prima chiesto di ripetere a voce più alta la domanda, poi ha chiesto alla giornalista da dove venisse. "Dalla Francia? Bellissimo accento ma non riesco a capire quello che dici". Poi chiarito l'argomento, Trump ha sentenziato: "Non preoccuparti, Israele non farà niente con la Cisgiordania"

video evidenza