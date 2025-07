Trump all'Unione Europea, "Dazi sull'agricoltura al 17%"

Dodici lettere per diversi Paesi, firmate dal presidente Trump per comunicare a quanto ammonteranno i dazi in vista della scadenza fissata al 9 luglio. Le missive partiranno lunedì e, ha specificato il presidente americano, conterranno importi diversi in base alla Nazione a cui saranno rivolte, anche se non si sa ancora quali sono i Paesi coinvolti. Intanto Bruxelles prosegue i negoziati e cerca di arrivare a un'intesa di principio che però ancora oggi sembra lontana. L'idea è di ricalcare il modello delle trattative con Gran Bretagna e Vietnam - che hanno raggiunto rispettivamente accordi per dazi al 10% e 20% - ma tra i 27 non mancano le divisioni.