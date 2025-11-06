Trump: "A Ny ci sarà regime comunista, gente se ne andrà"

A poco più di 24 ore dalla vittoria di Zohran Mamdani a sindaco di New York il tycoon risponde dalla Florida e lancia la sfida al 34enne socialista e musulmano. "La gente comincerà a lasciare la città, fuggiranno dal regime comunista di Mamdani. E Miami diventerà il rifugio anche per chi scappa da New York", ha detto Trump paragonando la nuova amministrazione newyorkese ai regimi di Cuba e Venezuela.