Trump: "A Ny ci sarà regime comunista, gente se ne andrà"

A poco più di 24 ore dalla vittoria di Zohran Mamdani a sindaco di New York il tycoon risponde dalla Florida e lancia la sfida al 34enne socialista e musulmano

di Elia Milani
06 Nov 2025 - 12:52
01:22 

A poco più di 24 ore dalla vittoria di Zohran Mamdani a sindaco di New York il tycoon risponde dalla Florida e lancia la sfida al 34enne socialista e musulmano. "La gente comincerà a lasciare la città, fuggiranno dal regime comunista di Mamdani. E Miami diventerà il rifugio anche per chi scappa da New York", ha detto Trump paragonando la nuova amministrazione newyorkese ai regimi di Cuba e Venezuela.

