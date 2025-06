Trump, 30 miliardi per convincere l'Iran a rinunciare al nucleare

Una montagna di dollari per ricondurre Teheran sulla via dei negoziati, evitare il crollo del regime degli ayatollah, e col tempo farci affari. L'amministrazione Trump sta valutando l'offerta di diversi incentivi all’Iran per garantirne il ritorno al tavolo delle trattative: secondo autorevoli fonti di Washington sul tavolo ci sarebbero 30 miliardi di dollari a sostegno di un programma energetico civile