Truffe agli anziani, così la polizia ha smantellato la banda

La Squadra mobile di Padova ha sgominato un sodalizio criminale al cui vertice c'era un noto pregiudicato napoletano di 32 anni, affiliato al clan del rione Forcella. Undici le persone destinatarie di misure cautelari, due in carcere e nove di obbligo di dimora e firma quotidiana. Sono 15 gli episodi contestati alla banda, due a Padova e i restanti tra Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna e Abruzzo, più precisamente nel Teramano. Nel corso dell'indagine sono stati recuperati gioielli d'oro e altri oggetti preziosi per un valore di oltre 400mila euro, già restituiti ai legittimi proprietari.