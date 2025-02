Sono già due le denunce presentate in queste ore in procura a Milano nell'ambito dell'indagine su un gruppo di truffatori che spacciandosi per il ministro della Difesa Guido Crosetto o per uomini del suo staff, hanno chiesto a imprenditori e professionisti facoltosi ingenti somme per inesistenti riscatti da pagare per fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente.