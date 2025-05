Trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola: l'ex fidanzato confessa

E' stato ritrovato il corpo senza vita di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola, in provincia di Napoli. Fermato l'ex fidanzato Alessio Tucci, 18enne, che dopo ore di interrogatorio in caserma ha confessato di aver ucciso la ragazza perché non accettava la fine della loro relazione. Il cadavere della vittima è stato rinvenuto dai carabinieri della compagnia di Casoria e di Castello di Cisterna nei locali adibiti ad ex abitazione del custode dello stadio "Moccia" di Afragola.