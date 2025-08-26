Logo Tgcom24
MILANO

Trovata la sede per il nuovo Leoncavallo?

I residenti non ci stanno e promettono battaglia

26 Ago 2025 - 20:24
02:04 

Un immobile in via San Dionigi sarebbe già il prescelto per ospitare il centro sociale. E i residenti della zona Corvetto/Porto di Mare insorgono

via leoncavallo
milano

