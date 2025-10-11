Trovata ferita e curata, la tartaruga Ariel torna in mare

La Guardia di Finanza ha rilasciato nelle acque antistanti la costa di Vibo Valentia l’esemplare di tartaruga marina Caretta-caretta soprannominata “Ariel”, dopo un periodo di cure essenziali. L’animale, una femmina adulta e specie vulnerabile, era stato recuperato in evidente stato di difficoltà a giugno al largo di Briatico, grazie al tempestivo intervento di un’unità navale del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia. La tartaruga presentava le pinne anteriori amputate e ferite da strozzamento dovute all’ingestione di detriti plastici. Affidata alle cure del Centro Recupero M.A.R.E. Tartarughe e Animali Marini di Montepaone, “Ariel” è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico che l’ha portata al completo recupero delle funzioni vitali. Il rilascio, con il supporto logistico dei mezzi della Stazione Navale di Vibo Valentia, a bordo dei quali era presente il personale dell’Associazione M.A.R.E. Calabria ETS, i veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e personale di Legambiente, è avvenuto nelle stesse acque, habitat naturale, che l’avevano vista in difficoltà.