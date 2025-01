Trova un serpente nel water: "Sono terrorizzata, non voglio più andare in bagno"

Un tranquillo risveglio mattutino si è trasformato in un incubo per Kacey-Leigh Moss, una giovane residente di Burnley, in Gran Bretagna. Aprendo il coperchio del water, ha trovato un serpente avvolto su se stesso all'interno della tazza. Terrorizzata, ha chiesto aiuto al fidanzato e successivamente contattato un ente che si occupa di animali. Nonostante l'intervento tempestivo, il rettile è risalito nelle tubature e non è stato recuperato. Secondo gli esperti, si trattava probabilmente di un serpente del grano, non velenoso ma sufficiente a generare panico. "Ora sono terrorizzata, non voglio più andare in bagno", ha dichiarato Kacey-Leigh.