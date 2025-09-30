Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
LA REPLICA DEL PRESIDENTE USA

Trionfo europeo alla Ryder Cup: cori ironici per Trump durante la festa

Il video ha fatto il giro dei social, suscitando la reazione del diretto interessato, che ha risposto con sportività complimentandosi con i vincitori

30 Set 2025 - 16:11
00:31 

L'Europa trionfa alla Ryder Cup di golf, battendo gli Stati Uniti 15 a 13 sul percorso di Bethpage State Park a New York. È la seconda vittoria consecutiva per il team europeo, che torna a imporsi in trasferta dopo tredici anni. Durante i festeggiamenti, ripresi dal golfista Rory McIlroy, è partito un coro ironico rivolto al presidente americano: "Stai guardando, Trump?". Il video ha fatto il giro dei social, suscitando la reazione del diretto interessato, che ha risposto con sportività complimentandosi con i vincitori.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri