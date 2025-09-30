Trionfo europeo alla Ryder Cup: cori ironici per Trump durante la festa

L'Europa trionfa alla Ryder Cup di golf, battendo gli Stati Uniti 15 a 13 sul percorso di Bethpage State Park a New York. È la seconda vittoria consecutiva per il team europeo, che torna a imporsi in trasferta dopo tredici anni. Durante i festeggiamenti, ripresi dal golfista Rory McIlroy, è partito un coro ironico rivolto al presidente americano: "Stai guardando, Trump?". Il video ha fatto il giro dei social, suscitando la reazione del diretto interessato, che ha risposto con sportività complimentandosi con i vincitori.