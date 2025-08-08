Trinidad e Tobago, via la statua di Cristoforo Colombo

Una statua di Cristoforo Colombo, che si trovava nella capitale di Trinidad e Tobago da oltre un secolo, è stata rimossa. Le due isole gemelle dei Caraibi orientali continuano a fare i conti con il loro passato coloniale e molti avevano chiesto da anni che la statua fosse rimossa. Si trovava in uno spazio pubblico a Port of Spain, dove era stata deturpata più volte da coloro che si opponevano al suo simbolismo legato al passato coloniale. L'anno scorso, i funzionari di Trinidad e Tobago hanno anche annunciato la ridefinizione dello stemma dell'isola per la prima volta dalla sua creazione nel 1962, al fine di rimuovere i riferimenti alla colonizzazione europea, una mossa che molti stanno celebrando. Le tre navi di Cristoforo Colombo - la Niña, la Pinta e la Santa María - adornano ancora alcuni edifici governativi, ma dovrebbero essere presto sostituite con lo steelpan, un popolare strumento a percussione originario dell'isola caraibica orientale. Colombo arrivò a Trinidad e Tobago nel 1498.