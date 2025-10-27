Logo Tgcom24
TENSIONE AI CARAIBI

Trinidad e Tobago, nave da guerra Usa attracca nella capitale: proteste in città

L'arrivo della USS Gravely a Port of Spain alimenta le tensioni con il Venezuela

27 Ott 2025 - 09:38
01:22 

Una nave da guerra statunitense, la USS Gravely, ha attraccato nella capitale di Trinidad e Tobago, Port of Spain, mentre l’amministrazione Trump intensifica la pressione militare sul Venezuela di Nicolás Maduro. L’arrivo del cacciatorpediniere, che si aggiunge alla portaerei USS Gerald R. Ford diretta verso le acque venezuelane, ha provocato proteste tra gli abitanti. Un gruppo di manifestanti si è radunato davanti all’ambasciata americana per criticare la presenza militare Usa.