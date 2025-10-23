Trieste, scoperta piantagione di marijuana: arrestato 45enne

Arrestato dai carabinieri un 45enne colto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, a seguito del rinvenimento di una vera e propria piantagione di marijuana in un terreno situato nell’area carsica del Comune di Duino Aurisina (Trieste). All’interno della dolina carsica, recintata e situata in una zona isolata, sono state rinvenute 7 piante di cannabis indica coltivate in grandi vasi, tutte in piena fioritura e dell’altezza superiore ai due metri.La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare ulteriori elementi riconducibili all’attività di spaccio: bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, piante in fase di essiccazione, buste e barattoli contenenti infiorescenze già essiccate.