Caos per il maltempo

Treno con 5 ore di ritardo? Si balla sulla banchina

A Polignano a Mare a un gruppo di giovani è bastata una cassa bluetooth per fare festa

06 Ott 2025 - 10:50
00:54 

Un treno fermo con 330 minuti di ritardo a causa del maltempo avrebbe fatto arrabbiare molti, per usare un eufemismo. Ma non un gruppo di ragazzi che a Polignano a Mare (in provincia di Bari) ha approfittato del momento in cui sono state aperte le porte per... fare festa. Proprio così:i giovani sono scesi, uno di loro ha acceso una cassa bluetooth e appena è partita la tipica musica salentina si sono messi a ballare divertiti. La scena è stata filmata e messa sui social, dove ha raccolto consensi grazie allo spirito con cui i ragazzi hanno vissuto un disagio, quello del ritardo del treno, che definiscono quotidiano, anche se in questo caso ancora amplificato dall'emergenza maltempo.

