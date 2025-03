Tregua in Ucraina, Putin detta le condizioni

Vladimir Putin prende tempo e risponde in maniera evasiva alla proposta di un piano di tregua con Kiev. "L'idea è giusta e noi la sosteniamo, - dice lo Zar durante la conferenza stampa con Lukashenko, in Bielorussia - ma ci sono questioni che dobbiamo discutere a fondo nel prossimo futuro". Per il Cremlino un "sì" incondizionato al cessate il fuoco indebolirebbe Mosca sul campo di battaglia, dove l'esercito russo continua ad avanzare. Vuole liberare completamente la regione russa di Kursk dalle truppe nemiche e addentrarsi ancora di più in Ucraina per dettare le sue condizioni al tavolo dei negoziati. Per Putin qualsiasi accordo di pace dovrebbe includere il riconoscimento internazionale del territorio confiscato a Kiev - un quinto dell'Ucraina - l'impegno affinché il Paese non entri nella Nato e la promessa che le forze europee di peacekeeping non intervengano in Ucraina in caso di un altro attacco russo.